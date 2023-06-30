В Новороссийске на выходных пройдет фестиваль стритбола

В Новороссийске в агротуристическом комплексе Chateau Pinot 1-2 июля пройдет фестиваль Streetbasket fest

На территории будут работать различные зоны для увлекательного и комфортного отдыха всей семьей: гостиница с собственным бассейном, развлекательный центр для детей, ресторан, фудкорт, ярмарка, выставка ретро автомобилей, картинная галерея. Главным событием фестиваля станет мужской турнир по стритболу.

Сопровождать мероприятие будет ведущий, он проведёт конкурсы и разыграет призы от партнёров и организаторов. Также предусмотрены выступления музыкальных коллективов, диджея Alex Soul и рэп-исполнителя Кирилла Батишты.

Начало развлекательной программы в 12:00. Стоимость билетов 500-800 рублей. Агротуристический комплекс Chateau Pinot находится в селе Федотовка по улице 5-й км.

Как писали Юга.ру, под Краснодаром в станице Новотитаровской на аэродроме «Азимут» 1 июля пройдет фестиваль Parkking. Запланированы автозаезды от клубов, уличные гонки по полосе, автобои на специально подготовленной площадке, дрифт и мото-шоу.