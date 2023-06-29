Под Краснодаром пройдет фестиваль автогонок и тюнинга

Развлекательная программа начнется в 16:00. В нее войдут автозаезды от клубов, уличные гонки по полосе, автобои на специально подготовленной площадке, дрифт и -мото-шоу, работа crazy такси. Также будут работать творческие автозоны, в том числе тюнинга, выставочные участки.

В 22:00 стартует ночная программа, вход на которую строго 18+. Гостей ожидают выступления диджеев, фрик-шоу и салют.