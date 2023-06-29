Под Краснодаром пройдет фестиваль автогонок и тюнинга
В станице Новотитаровской на аэродроме «Азимут» 1 июля пройдет фестиваль Parkking
Развлекательная программа начнется в 16:00. В нее войдут автозаезды от клубов, уличные гонки по полосе, автобои на специально подготовленной площадке, дрифт и -мото-шоу, работа crazy такси. Также будут работать творческие автозоны, в том числе тюнинга, выставочные участки.
В 22:00 стартует ночная программа, вход на которую строго 18+. Гостей ожидают выступления диджеев, фрик-шоу и салют.
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На территории фестиваля помимо сцены будут фудкорт, большая территория для отдыха, бар и вместительная парковочная зона.
Билетная программа: 300 рублей за посещение с 16:00 до 21:00, 800 рублей за посещение с 23:00 до 6:00, 1000 рублей — доступ на дневную и ночную части. Купить можно по ссылке.