В Краснодаре на две недели изменят маршрут некоторых трамваев. Это связано с реконструкцией узла около КубГТУ

С 1 июля в Краснодаре изменится схема движения нескольких трамваев. На улице Московской реконструируют пути

В Краснодаре продолжается реконструкция трамвайного узла на улице Московской. Из-за этого изменится схема движения некоторых трамвайных маршрутов.

1 и 2 июля ограничат движение по улицам Садовой, Крайней и Красных Зорь в сторону улицы Декабристов. Из-за этого вечером 30 июня некоторые маршруты закончат работу раньше обычного:

последний рейс трамвая № 2 от остановки «Декабристов» отправится в 21:40, от «Индустриальной» — в 20:53. После 21:00 вагоны проследуют до улицы 40-летия Победы;

последний состав маршрута № 20 от «Декабристов» отправится в 21:28, от «Хладокомбината» — в 20:27. После 21:00 трамваи будут следовать от «Хладокомбината» до остановки «ул. им. 40-летия Победы» и обратно.

Также 1 и 2 июля будут следующие изменения:

маршруты № 1 и № 20 работать не будут. Взамен увеличат количество двухвагонных составов на маршруте № 8;

маршрут № 2 от ул. Индустриальной будет сокращен до остановки «ул. им. 40-летия Победы»;

маршрут № 3 будет следовать от Западного депо до ул. Дмитриевская Дамба, далее — по ул. Дмитриевская Дамба, Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров, им. Горького и обратно по маршруту до депо;

маршрут № 21 при следовании из Юбилейного микрорайона от перекрестка ул. им. Горького и Коммунаров отправится по улицам Коммунаров, им. Захарова до конечной остановки «ул. Индустриальная», обратно — тем же маршрутом;

маршрут № 22 в прямом и обратном направлениях от ул. Дмитриевская Дамба будет следовать по ул. Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров, Колхозной, Клинической и далее по установленному маршруту.

Затем с 3 по 14 июля закроется движение трамваев с улицы Островского на Красных Зорь, а также с Крайней на Московскую. Вот как будут ездить трамваи:

маршрут № 1 соединит конечные остановки «ул. Декабристов» и «ул. Индустриальная» по ул. Красных Зорь, Садовой, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров, им. Захарова;

маршрут № 2 от ул. Индустриальной сократят до остановки «ул. им. 40-летия Победы»;

маршрут № 21 из Юбилейного микрорайона направится до конечной остановки «ул. Декабристов»;

маршрут № 22 в прямом и обратном направлениях от ул. Дмитриевская Дамба будет следовать по ул. Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров, Колхозной и Клинической.

Как писали Юга.ру, реконструкция узла связана со строительством новой трамвайной ветки в район Западного Обхода.