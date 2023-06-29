Ростовская полиция начала проверку после сообщений о вымогательстве денег сотрудниками ДПС во время мятежа

МВД Ростовской области проверит сообщения о взятках сотрудниками ДПС на закрытых трассах во время мятежа

В ГУ МВД Ростовской области начали служебную проверку после информации о вымогательстве денег на трассе в Морозовском районе 24 июня.

В тот день в регионе из-за мятежа были закрыты некоторые трассы. Как пишет «РИА Новости», в одном из мессенджеров пользователи пересылали видео, снятое водителем. На кадрах он рассказывал, что вез гуманитарную помощь для бойцов сво. По словам мужчины, в ночь на 25 июня около поста ГАИ в Морозовске сотрудники полиции потребовали 2 тыс. рублей за три автомобиля, чтобы можно было не объезжать закрытый участок.

Теперь эту информацию проверяют в областном МВД. Материалами занимается оперативно-розыскная часть собственной безопасности.

Ранее Юга.ру писали, что 24 июня водителей попросили не выезжать на трассу М-4 «Дон». Для застрявших в пробке автомобилистов МЧС организовало подвоз воды.