На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области организовали подвоз воды водителям, застрявшим в пробке

МЧС Ростовской области организовало 11 пунктов для подвоза воды на трассе М-4 «Дон»

В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что в местах заторов на трассе М-4 «Дон» организован подвоз воды. В пункты привезли 1700 литров бутилированной воды и выставили три автоцистерны.

Вот, где можно взять воду:

861 км М-4 «ДОН» с севера;

933 км М-4 «ДОН» с юга;

935 км М-4 «ДОН» с севера;

988 км М-4 «ДОН» с юга;

1083 км М-4 «ДОН» с юга;

А-280 пост ДПС на запад;

А-280 пост ДПС с севера;

А-280 пост ДПС на восток;

А-280 поворот на с. Натальевка;

Трасса Ростов — Ставрополь, пост ДПС с. Песчанокопское;

Северный обход Ростова-на-Дону, п. Щепкино.

Один из водителей рассказал Юга.ру, что находится в пробке с 12:00. По его словам, затор образовался в районе Зернограда.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пробки образовались в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Миллерово. Транспорт там скопился из-за ограничения движения на нескольких участках федеральной трассы.

Также водителей попросили не выезжать на трассу М-4 «Дон». По словам властей, объехать её можно по альтернативному пути через Волгодонск.