На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области организовали подвоз воды водителям, застрявшим в пробке

Ростовская область

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  • © Кадр из видео пресс-службы МЧС Ростовской области
    © Кадр из видео пресс-службы МЧС Ростовской области

МЧС Ростовской области организовало 11 пунктов для подвоза воды на трассе М-4 «Дон»

В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что в местах заторов на трассе М-4 «Дон» организован подвоз воды. В пункты привезли 1700 литров бутилированной воды и выставили три автоцистерны.

Вот, где можно взять воду:

  • 861 км  М-4 «ДОН» с севера;
  • 933 км  М-4 «ДОН» с юга;
  • 935 км  М-4 «ДОН» с севера;
  • 988 км  М-4 «ДОН» с юга;
  • 1083 км М-4 «ДОН» с юга;
  • А-280 пост ДПС на запад;
  • А-280 пост ДПС с севера;
  • А-280 пост ДПС на восток;
  • А-280 поворот на с. Натальевка;
  • Трасса Ростов — Ставрополь, пост ДПС с. Песчанокопское;
  • Северный обход Ростова-на-Дону, п. Щепкино.

Один из водителей рассказал Юга.ру, что находится в пробке с 12:00. По его словам, затор образовался в районе Зернограда.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пробки образовались в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Миллерово. Транспорт там скопился из-за ограничения движения на нескольких участках федеральной трассы. 

Также водителей попросили не выезжать на трассу М-4 «Дон». По словам властей, объехать её можно по альтернативному пути через Волгодонск.

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На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области организовали подвоз воды водителям, застрявшим в пробке
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