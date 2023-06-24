На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области организовали подвоз воды водителям, застрявшим в пробке
МЧС Ростовской области организовало 11 пунктов для подвоза воды на трассе М-4 «Дон»
В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что в местах заторов на трассе М-4 «Дон» организован подвоз воды. В пункты привезли 1700 литров бутилированной воды и выставили три автоцистерны.
Вот, где можно взять воду:
- 861 км М-4 «ДОН» с севера;
- 933 км М-4 «ДОН» с юга;
- 935 км М-4 «ДОН» с севера;
- 988 км М-4 «ДОН» с юга;
- 1083 км М-4 «ДОН» с юга;
- А-280 пост ДПС на запад;
- А-280 пост ДПС с севера;
- А-280 пост ДПС на восток;
- А-280 поворот на с. Натальевка;
- Трасса Ростов — Ставрополь, пост ДПС с. Песчанокопское;
- Северный обход Ростова-на-Дону, п. Щепкино.
Один из водителей рассказал Юга.ру, что находится в пробке с 12:00. По его словам, затор образовался в районе Зернограда.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пробки образовались в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Миллерово. Транспорт там скопился из-за ограничения движения на нескольких участках федеральной трассы.
Также водителей попросили не выезжать на трассу М-4 «Дон». По словам властей, объехать её можно по альтернативному пути через Волгодонск.