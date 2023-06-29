В Краснодаре пять многоэтажек остались без горячей воды из-за долгов управляющей компании. Показываем 14 УК, которые задолжали от 1 до 3,8 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители пяти домов в микрорайоне Юбилейном в Краснодаре на двое суток остались без горячей воды из-за долгов УК

В пяти 16-этажных домах в Краснодаре под вечер 26 июня отключили горячую воду. Без ресурса остались около 1500 человек. Причиной в «Краснодартеплоэнерго» назвали долги управляющей компании «Иван Калита». Сумма долга на момент отключения составляла больше 2 млн рублей. Речь идет о домах по адресам: улица Харьковская, 77/1, улица Киевская, 1 и 3, проспект Чекистов, 37 и 39.

Подачу горячей воды возобновили 28 июня. Как рассказали жители одного из домов, тепло в котельную вернули по временной схеме, а компании дали два месяца на выплату долга. В «Краснодартеплоэнерго» Юга.ру рассказали, что на 29 июня часть средств внесли и теперь долг составляет свыше миллиона рублей.

В управляющей компании 28 июня редактору Юга.ру прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что подача ресурса возобновлена, но о причинах отключения тепловики якобы не сообщали.

«С нашей стороны вчера были предприняты меры по выяснению причин, направлено в ресурсоснабжающую организацию письменное обращение с отражением информации, что если подача ГВС не будет восстановлена, то будем обращаться в контролирующие органы», — рассказала начальник юридического отдела управляющей компании «Иван Калита» Вероника Воронова.

Там добавили, что о причинах отключения ресурса им неизвестно:

«Мы не узнали, нам на наше письменное обращение не ответили».

На вопрос, есть ли у УК долг перед тепловиками, спикер ответила, что данной информацией не обладает, данные есть только у бухгалтеров компании.

В «Краснодартеплоэнерго» Юга.ру рассказали, что в Краснодаре на 29 июня еще 14 управляющих компаний задолжали большие суммы за подачу тепла. Публикуем список, предоставленный организацией. Время просрочки у компаний разное — от 3 до 24 месяцев.

Наименование УК

Сумма долга по данным «Краснодартеплоэнерго»

ООО «ЮГЖИЛКОМФОРТ»

3 838 432,10

ТСЖ «Симф-26»

2 727 208,99

ТСЖ «Солнечная аллея»

2 341 487,21

ООО «УК «Умный Дом»

1 945 787,22

ООО УК «Южный мир»

1 826 401,08

ООО «УК ЮРСК СЕРВИС»

1 802 919,34

ООО «Управляющая компания «Калинино»

1 718 299,90

ООО УК «Ласточка»

1 691 611,44

ТСН (ТСЖ) «Дом у Озера 1»

1 676 035,88

ООО «Управляющая компания «Арти-Строй»

1 672 135,90

ООО «УК ТеплоСервисДом»

1 374 507,34

ООО «УК ЮРСК Сервис»

1 311 986,01

ООО УК «Южный мир»

1 826 401,08

ООО «Управляющая компания «Оскар»

1 162 547,95

Как недавно рассказывали Юга.ру, жители краснодарской станицы Старокорсунской жалуются на отсутствие воды. Проблему не могут решить несколько лет.

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