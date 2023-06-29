В Краснодаре пять многоэтажек остались без горячей воды из-за долгов управляющей компании. Показываем 14 УК, которые задолжали от 1 до 3,8 млн рублей
Жители пяти домов в микрорайоне Юбилейном в Краснодаре на двое суток остались без горячей воды из-за долгов УК
В пяти 16-этажных домах в Краснодаре под вечер 26 июня отключили горячую воду. Без ресурса остались около 1500 человек. Причиной в «Краснодартеплоэнерго» назвали долги управляющей компании «Иван Калита». Сумма долга на момент отключения составляла больше 2 млн рублей. Речь идет о домах по адресам: улица Харьковская, 77/1, улица Киевская, 1 и 3, проспект Чекистов, 37 и 39.
Подачу горячей воды возобновили 28 июня. Как рассказали жители одного из домов, тепло в котельную вернули по временной схеме, а компании дали два месяца на выплату долга. В «Краснодартеплоэнерго» Юга.ру рассказали, что на 29 июня часть средств внесли и теперь долг составляет свыше миллиона рублей.
В управляющей компании 28 июня редактору Юга.ру прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что подача ресурса возобновлена, но о причинах отключения тепловики якобы не сообщали.
«С нашей стороны вчера были предприняты меры по выяснению причин, направлено в ресурсоснабжающую организацию письменное обращение с отражением информации, что если подача ГВС не будет восстановлена, то будем обращаться в контролирующие органы», — рассказала начальник юридического отдела управляющей компании «Иван Калита» Вероника Воронова.
Там добавили, что о причинах отключения ресурса им неизвестно:
«Мы не узнали, нам на наше письменное обращение не ответили».
На вопрос, есть ли у УК долг перед тепловиками, спикер ответила, что данной информацией не обладает, данные есть только у бухгалтеров компании.
В «Краснодартеплоэнерго» Юга.ру рассказали, что в Краснодаре на 29 июня еще 14 управляющих компаний задолжали большие суммы за подачу тепла. Публикуем список, предоставленный организацией. Время просрочки у компаний разное — от 3 до 24 месяцев.
|
Наименование УК
|
Сумма долга по данным «Краснодартеплоэнерго»
|
ООО «ЮГЖИЛКОМФОРТ»
|
3 838 432,10
|
ТСЖ «Симф-26»
|
2 727 208,99
|
ТСЖ «Солнечная аллея»
|
2 341 487,21
|
ООО «УК «Умный Дом»
|
1 945 787,22
|
ООО УК «Южный мир»
|
1 826 401,08
|
ООО «УК ЮРСК СЕРВИС»
|
1 802 919,34
|
ООО «Управляющая компания «Калинино»
|
1 718 299,90
|
ООО УК «Ласточка»
|
1 691 611,44
|
ТСН (ТСЖ) «Дом у Озера 1»
|
1 676 035,88
|
ООО «Управляющая компания «Арти-Строй»
|
1 672 135,90
|
ООО «УК ТеплоСервисДом»
|
1 374 507,34
|
ООО «УК ЮРСК Сервис»
|
1 311 986,01
|
ООО УК «Южный мир»
|
1 826 401,08
|
ООО «Управляющая компания «Оскар»
|
1 162 547,95
Как недавно рассказывали Юга.ру, жители краснодарской станицы Старокорсунской жалуются на отсутствие воды. Проблему не могут решить несколько лет.