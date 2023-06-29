В Краснодаре пять многоэтажек остались без горячей воды из-за долгов управляющей компании. Показываем 14 УК, которые задолжали от 1 до 3,8 млн рублей

Жители пяти домов в микрорайоне Юбилейном в Краснодаре на двое суток остались без горячей воды из-за долгов УК

В пяти 16-этажных домах в Краснодаре под вечер 26 июня отключили горячую воду. Без ресурса остались около 1500 человек. Причиной в «Краснодартеплоэнерго» назвали долги управляющей компании «Иван Калита». Сумма долга на момент отключения составляла больше 2 млн рублей. Речь идет о домах по адресам: улица Харьковская, 77/1, улица Киевская, 1 и 3, проспект Чекистов, 37 и 39.

Подачу горячей воды возобновили 28 июня. Как рассказали жители одного из домов, тепло в котельную вернули по временной схеме, а компании дали два месяца на выплату долга. В «Краснодартеплоэнерго» Юга.ру рассказали, что на 29 июня часть средств внесли и теперь долг составляет свыше миллиона рублей.

В управляющей компании 28 июня редактору Юга.ру прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что подача ресурса возобновлена, но о причинах отключения тепловики якобы не сообщали.