В Краснодаре каждый третий офисный сотрудник конфликтует из-за кондиционеров — SuperJob

«Отпуска не берут. Все сидят в офисе и ругаются. Из-за кондиционеров в том числе» — рассказали участники опроса.



Также 50% работников сообщили, что в их команде не возникает ссор на эту тему, а 18% опрошенных отсутствуют кондиционеры в офисных помещениях.



По данным сервиса, острее всего дискомфорт в коллективе чувствуют работники от 35 до 44 лет. Среди них о разногласиях из-за кондиционеров рассказали 38%, а среди сотрудников моложе 34 лет — 28%. Мужчины сообщают о таких ситуациях чаще женщин (35% против 29%).



Как писали ранее Юга.ру, в России женщин отправляют в командировки в два раза реже, чем мужчин.