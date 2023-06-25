В Краснодаре каждый третий офисный сотрудник конфликтует из-за кондиционеров — SuperJob

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В опросе сервиса приняли участие офисные работники

С 19 по 22 июня сервис SuperJob провел опрос среди краснодарцев и выяснил, что каждый третий офисный сотрудник конфликтует на работе из-за кондиционеров (32%).

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«Отпуска не берут. Все сидят в офисе и ругаются. Из-за кондиционеров в том числе» — рассказали участники опроса.

Также 50% работников сообщили, что в их команде не возникает ссор на эту тему, а 18% опрошенных отсутствуют кондиционеры в офисных помещениях.

По данным сервиса, острее всего дискомфорт в коллективе чувствуют работники от 35 до 44 лет. Среди них о разногласиях из-за кондиционеров рассказали 38%, а среди сотрудников моложе 34 лет — 28%. Мужчины сообщают о таких ситуациях чаще женщин (35% против 29%).

Как писали ранее Юга.ру, в России женщин отправляют в командировки в два раза реже, чем мужчин.

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В Краснодаре каждый третий офисный сотрудник конфликтует из-за кондиционеров — SuperJob
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