В Краснодаре на улице Ставропольской сносят здание с граффити. Недострой признали незаконным

На улице Ставропольской в Краснодаре начали снос многоэтажного недостроя, который признали незаконным

В Краснодаре на улице Ставропольской начали сносить недострой, который суд признал незаконным. Как рассказал в своем телеграм-канале мэр города, площадь многоэтажного здания почти 500 кв.м.

«Уверен, многие видели этот бетонный остов, который долгое время уродовал архитектурный облик магистральной улицы. Был точкой притяжения для маргинальных личностей, подростков», — написал Евгений Наумов.