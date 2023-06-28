В Краснодаре на улице Ставропольской сносят здание с граффити. Недострой признали незаконным

Краснодарский край

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  • Здание на Ставропольской © скриншот Google.Карт
    Здание на Ставропольской © скриншот Google.Карт

На улице Ставропольской в Краснодаре начали снос многоэтажного недостроя, который признали незаконным

В Краснодаре на улице Ставропольской начали сносить недострой, который суд признал незаконным. Как рассказал в своем телеграм-канале мэр города, площадь многоэтажного здания почти 500 кв.м.

«Уверен, многие видели этот бетонный остов, который долгое время уродовал архитектурный облик магистральной улицы. Был точкой притяжения для маргинальных личностей, подростков», — написал Евгений Наумов.

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В суд с иском обратилась администрация Краснодара. 28 июня начались работы по сносу.

Что планировал разместить в здании собственник, не сообщается. Постройка находится по адресу: улица Ставропольская, д. 214 к. 1, между Полины Осипенко и Таманской.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре за 2023 год демонтировали 680 объектов. Мэрия признала рекламные щиты незаконными.

Краснодар Самострой Строительство Суд

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В Краснодаре на улице Ставропольской сносят здание с граффити. Недострой признали незаконным
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