Суд обязал владельца снести четырехэтажную гостиницу на привокзальной площади Краснодара
Суд посчитал, что гостиница на привокзальной площади в Краснодаре построена без разрешения. Теперь её будут сносить
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения решение о сносе четырехэтажной гостиницы на привокзальной площади в Краснодаре. Здание должны демонтировать до 30 июня. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Гостиница находится на улице Привокзальной 5/1 и принадлежит ООО «Гаарди». В 2016 году мэрия Краснодара направила в суд иск с требованием снести объект. Встречным иском общество просило признать право собственности на недостроенное здание.
Отмечается, что в 2012 году департамент архитектуры и градостроительства выдал ООО «Гаарди» разрешение на строительство гостиницы с магазином (двухэтажное здание с подвалом). Затем разрешение продлили до ноября 2016 года.
После возведения двух этажей и подвала выяснилось, что гостиница не вписывается в архитектурный облик площади по высоте здания. Позже с учетом начатого строительства компания откорректировала документы, предусматривающие увеличение высоты объекта, и получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Так площадь здания увеличилась с 259 кв. метров до 1186,9 кв. метров.
Читайте также:
Позже эксперты сделали выводы, что здание гостиницы не соответствует разрешительной документации на строительство 2012 года. Нарушения выражены в превышении этажности и площади застройки здания.
В 2018 году Арбитражный суд Краснодарского края решил, что гостиница построена без разрешительной документации и нарушает градостроительные нормы. Тогда суд постановил снести здание. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменений.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре снесли кафе «Карасун». В пресс-службе ФССП по Краснодарскому краю сказали, что собственник построил кафе в 90-х годах без разрешительных документов.