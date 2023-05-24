Суд обязал владельца снести четырехэтажную гостиницу на привокзальной площади Краснодара

Суд посчитал, что гостиница на привокзальной площади в Краснодаре построена без разрешения. Теперь её будут сносить

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения решение о сносе четырехэтажной гостиницы на привокзальной площади в Краснодаре. Здание должны демонтировать до 30 июня. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Гостиница находится на улице Привокзальной 5/1 и принадлежит ООО «Гаарди». В 2016 году мэрия Краснодара направила в суд иск с требованием снести объект. Встречным иском общество просило признать право собственности на недостроенное здание.

Отмечается, что в 2012 году департамент архитектуры и градостроительства выдал ООО «Гаарди» разрешение на строительство гостиницы с магазином (двухэтажное здание с подвалом). Затем разрешение продлили до ноября 2016 года.

После возведения двух этажей и подвала выяснилось, что гостиница не вписывается в архитектурный облик площади по высоте здания. Позже с учетом начатого строительства компания откорректировала документы, предусматривающие увеличение высоты объекта, и получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Так площадь здания увеличилась с 259 кв. метров до 1186,9 кв. метров.