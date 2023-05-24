Суд обязал владельца снести четырехэтажную гостиницу на привокзальной площади Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Суд посчитал, что гостиница на привокзальной площади в Краснодаре построена без разрешения. Теперь её будут сносить

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения решение о сносе четырехэтажной гостиницы на привокзальной площади в Краснодаре. Здание должны демонтировать до 30 июня. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Гостиница находится на улице Привокзальной 5/1 и принадлежит ООО «Гаарди». В 2016 году мэрия Краснодара направила в суд иск с требованием снести объект. Встречным иском общество просило признать право собственности на недостроенное здание. 

Отмечается, что в 2012 году департамент архитектуры и градостроительства выдал ООО «Гаарди» разрешение на строительство гостиницы с магазином (двухэтажное здание с подвалом). Затем разрешение продлили до ноября 2016 года. 

После возведения двух этажей и подвала выяснилось, что гостиница не вписывается в архитектурный облик площади по высоте здания. Позже с учетом начатого строительства компания откорректировала документы, предусматривающие увеличение высоты объекта, и получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Так площадь здания увеличилась с 259 кв. метров до 1186,9 кв. метров.

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Позже эксперты сделали выводы, что здание гостиницы не соответствует разрешительной документации на строительство 2012 года. Нарушения выражены в превышении этажности и площади застройки здания.

В 2018 году Арбитражный суд Краснодарского края решил, что гостиница построена без разрешительной документации и нарушает градостроительные нормы. Тогда суд постановил снести здание. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменений.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре снесли кафе «Карасун». В пресс-службе ФССП по Краснодарскому краю сказали, что собственник построил кафе в 90-х годах без разрешительных документов. 

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Суд обязал владельца снести четырехэтажную гостиницу на привокзальной площади Краснодара
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