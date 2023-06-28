Пятилетней Ясе Михайленко из Красноармейского района требуется генетическое обследование. Рассказываем, как помочь девочке

«Мы настояли на обследовании в детской краевой больнице в Краснодаре, там у Яси выявили кисту в головном мозге, но конкретного лечения не назначили, лишь дали советы развивать дочку. Яся стала вести себя агрессивно, ей нравилось крушить, ломать все вокруг, затем начинался приступ, она замирала, потом засыпала. Через неделю все повторялось. Мы вели запись, чтобы доказать врачам наличие болезни у малышки», — поделился папа Яси Яков Михайленко.



В три года врачи выявили у девочки эпилепсию, назначили противосудорожные препараты. Приступы ушли. Позже психиатр подобрал успокоительные препараты, но их действия хватало ненадолго. Родителям посоветовали обратиться в краснодарский реабилитационный центр «Росток надежды», где их вместе с Ясей научили общаться с помощью карточек.



Сейчас девочка может выражать свои желания и учится самостоятельно себя обслуживать. Врачи дают неплохие прогнозы, но подозревают, что заболевание Ясмины наследственное, в таком случае нужно скорректировать лечение.



«У Ясмины отмечается грубое нарушение психоречевого развития, двигательные нарушения и эпилептические приступы . Для подтверждения генетической причины заболевания, что в некоторых ситуациях может способствовать назначению таргетной терапии, требуется проведение полного геномного секвенирования», — рассказал невролог краснодарской клиники Беродзе Дмитрий Гукосьян.



Девочке необходим генетический анализ, но ее родителям сложно самим собрать на него деньги. В их семье трое детей и работает только папа, так как маме приходится все время наблюдать за Ясей. На генетическое обследование требуется 107 635 рублей .



Как помочь Ясе?



отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;

отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);

отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Ясе Михайленко);

отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Яся Михайленко);

отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Яси Михайленко;

отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

перечислить средства с помощью системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Яся Михайленко);

в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.