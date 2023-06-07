Трехлетней Свете Луговой из Краснодарского края нужен ортопедический корсет. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Фото Светы Луговой, предоставлено Русфондом
    © Фото Светы Луговой, предоставлено Русфондом

Русфонд начал сбор средств Свете Луговой на ортопедический корсет

Света родилась без одной почки, трех ребер и с недоразвитыми позвонками. С рождения девочка ходит на массажи, физиотерапию, гимнастику. Также она трижды в неделю занимается плаванием в бассейне, чтобы облегчить боли в спине. Операция и наркоз для нее невозможны из-за отсутствия почки. Поэтому Свете важно укреплять мышцы спины и обеспечивать поддержку позвоночника.

Пятилетней Анюте Кондрук из Каневского района необходимы мощные слуховые аппараты:

«Дочки занимаются танцами, это также укрепляет спину, и Света не уступает сестре ни в чем. Но боли в спине так и не проходят, поэтому с сентября прошлого года дочка «живет» в специальном жестком корсете Шено, оплатить который помог Русфонд. Искривление позвоночника уменьшилось, Света держится прямее — успех очевиден», — поделилась мама девочки Ангелина Луговая. 

Сейчас Света выросла, корсет сдавливает тело и мешает двигаться.

«Света родилась с множественной аномалией развития позвоночника. Чтобы малышка росла и развивалась, как все дети, ее позвоночнику нужна поддержка с помощью специально изготовленного корсета Шено. Но Света быстро растет и замена корсета ей требуется чаще, чем у более старших детей, иначе достигнутый результат терапии можно утратить. Своевременное корсетирование позволит девочке расти и развиваться наравне со сверстниками, не испытывая тягот, связанных с ее заболеванием», — рассказал ортопед центра «Орто-Н» в Новороссийске Сергей Кузьмичев.

Девочке требуется новый корсет подходящего размера, но ее маме сложно самой собрать необходимую сумму. На него нужно 106 502 рублей.

Как помочь Свете?

  • отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
  • отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
  • отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Света Луговая);
  • отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Светы Луговая);
  • отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Света Луговая;
  • отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
  • перечислить средства с помощью Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Света Луговая);
  • в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Русфонд

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