Трехлетней Свете Луговой из Краснодарского края нужен ортопедический корсет. Рассказываем, как помочь

Света родилась без одной почки, трех ребер и с недоразвитыми позвонками. С рождения девочка ходит на массажи, физиотерапию, гимнастику. Также она трижды в неделю занимается плаванием в бассейне, чтобы облегчить боли в спине. Операция и наркоз для нее невозможны из-за отсутствия почки. Поэтому Свете важно укреплять мышцы спины и обеспечивать поддержку позвоночника.

«Дочки занимаются танцами, это также укрепляет спину, и Света не уступает сестре ни в чем. Но боли в спине так и не проходят, поэтому с сентября прошлого года дочка «живет» в специальном жестком корсете Шено, оплатить который помог Русфонд. Искривление позвоночника уменьшилось, Света держится прямее — успех очевиден», — поделилась мама девочки Ангелина Луговая.



Сейчас Света выросла, корсет сдавливает тело и мешает двигаться.



«Света родилась с множественной аномалией развития позвоночника . Чтобы малышка росла и развивалась, как все дети, ее позвоночнику нужна поддержка с помощью специально изготовленного корсета Шено. Но Света быстро растет и замена корсета ей требуется чаще, чем у более старших детей, иначе достигнутый результат терапии можно утратить. Своевременное корсетирование позволит девочке расти и развиваться наравне со сверстниками, не испытывая тягот, связанных с ее заболеванием», — рассказал ортопед центра «Орто-Н» в Новороссийске Сергей Кузьмичев.



Девочке требуется новый корсет подходящего размера, но ее маме сложно самой собрать необходимую сумму. На него нужно 106 502 рублей .

Как помочь Свете?