В Краснодаре строительные леса рухнули на человека и автомобили

На припаркованные автомобили в Краснодаре упали строительные леса. Пострадал человек

Инцидент произошел 27 июня на улице Бабушкина в Краснодаре. Строительные леса упали на припаркованные автомобили и человека. Об этом рассказали в пресс-службе УВМД Краснодара.

«Мужчина припарковался, вышел на тротуар и на него упал забор. Он доставлен в больницу для оказания помощи», — добавили в полиции.

По факту случившегося начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.