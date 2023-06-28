В Краснодаре строительные леса рухнули на человека и автомобили
На припаркованные автомобили в Краснодаре упали строительные леса. Пострадал человек
Инцидент произошел 27 июня на улице Бабушкина в Краснодаре. Строительные леса упали на припаркованные автомобили и человека. Об этом рассказали в пресс-службе УВМД Краснодара.
«Мужчина припарковался, вышел на тротуар и на него упал забор. Он доставлен в больницу для оказания помощи», — добавили в полиции.
По факту случившегося начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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