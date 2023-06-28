В Краснодаре строительные леса рухнули на человека и автомобили

Краснодарский край

Распечатать

  • © Кадр из видео t.me/krd_tipich_ru
    © Кадр из видео t.me/krd_tipich_ru

На припаркованные автомобили в Краснодаре упали строительные леса. Пострадал человек

Инцидент произошел 27 июня на улице Бабушкина в Краснодаре. Строительные леса упали на припаркованные автомобили и человека. Об этом рассказали в пресс-службе УВМД Краснодара.

«Мужчина припарковался, вышел на тротуар и на него упал забор. Он доставлен в больницу для оказания помощи», — добавили в полиции.

По факту случившегося начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре мужчина умер от удара молнии. Он приехал на овощную базу из Симферополя. 

Автомобили Краснодар Происшествия

Новости

В Краснодаре строительные леса рухнули на человека и автомобили
В Краснодаре пройдет выставка работ Босха и Брейгеля
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Мефистофель»
В Краснодаре на Пашковском перекате пройдет субботник
Краснодарцев приглашают посмотреть фильм и обсудить творчество Федерико Феллини
В Сириусе хотят снести здание рядом с храмом. Собственники пожаловались Путину, а их уличили в использовании чувств верующих

Лента новостей

Реклама на сайте