В Краснодаре молнией убило жителя Крыма
В краснодарском хуторе Ленина человека ударила молния. Мужчина скончался
Днем 27 июня на овощебазе в хуторе Ленина погиб 49-летний житель Симферополя. Ему в голову ударила молния, рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара.
«Установлено, что мужчина приезжал в Краснодар для закупки товара — фруктов и овощей. Он планировал отвезти их в Крым. По факту случившегося проводится проверка», — добавил начальник пресс-службы Артем Коноваленко.
Как писали Юга.ру, в начале недели в Краснодарском крае прогнозировалось ухудшение погоды. 27 июня в краевой столице обещали кратковременные дожди с грозой. Дождь прошел не во всех районах города, но, как рассказали очевидцы, в хуторе Ленина были сильные осадки.
Также из-за непогоды запретили купаться на пляжах Анапы. Там возможен сильный ветер и донное течение.