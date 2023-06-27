В Краснодаре молнией убило жителя Крыма

В краснодарском хуторе Ленина человека ударила молния. Мужчина скончался

Днем 27 июня на овощебазе в хуторе Ленина погиб 49-летний житель Симферополя. Ему в голову ударила молния, рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара. «Установлено, что мужчина приезжал в Краснодар для закупки товара — фруктов и овощей. Он планировал отвезти их в Крым. По факту случившегося проводится проверка», — добавил начальник пресс-службы Артем Коноваленко.

Как писали Юга.ру, в начале недели в Краснодарском крае прогнозировалось ухудшение погоды. 27 июня в краевой столице обещали кратковременные дожди с грозой. Дождь прошел не во всех районах города, но, как рассказали очевидцы, в хуторе Ленина были сильные осадки.