В Краснодаре и Сочи покажут спектакль «Юнона и Авось». Билеты стоят до 12 тыс. рублей

В Краснодаре 29-30 июня и в Сочи 2-4 июля покажут гастрольный спектакль «Юнона и Авось» в постановке театра «Ленком» Марка Захарова

Главную роль графа Рязанова исполняет Дмитрий Певцов. Ранее, напомним, этот образ на протяжении многих лет воплощал Николай Караченцов.

Знаменитой постановке уже более 40 лет. На сцене спектакль был представлен более 1830 раз, став настоящей классикой российского театра.

В Краснодаре «Юнону и Авось» покажут на сцене Музыкального театра «Премьера», в Сочи — в «Зимнем театре». Примечательно, что в кубанской столице остался только один билет на 29 июля стоимостью 12 тыс. рублей. На курорте мест еще достаточно, билеты можно приобрести от 5 до 12 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском центре психологии и искусства «Люди-Игры» 1-2 июля состоятся премьерные показы спектакля; Мефистофель» по произведению Клауса Манна.