В Краснодаре состоится премьера спектакля «Мефистофель»

В основе лежит произведение Клауса Манна «Мефистофель. История одной карьеры», опубликованное в 1936 году. Это трагическая летопись нравственного падения актера Хендрика Хёфгена. На его долю выпало жить во времена немецкого национал-социализма. В стремлении к славе и богатству Хёфген идет на сотрудничество с новым режимом ради собственной карьеры.

Постановку осуществил режиссер Давид Джинчарадзе. По словам пресс-службы театра, его работы отличаются особой атмосферой. Полное погружение в историю и архаичный сюжет найдут отклик в каждом человеке.

Начало показов в 20:00. Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке. Центр психологии и искусства «Люди-Игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 30 июня откроется выставка памяти заслуженного художника России Сергея Воржева. Будут представлены около 100 произведений живописи и графики, созданные им в разные годы.