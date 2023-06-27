В Краснодаре из-за обрыва линии приостановили движение двух трамвайных маршрутов

Движение трамваев № 7 и 3 в Краснодаре временно приостановили

Днем 27 июня в Краснодаре оборвался контактный провод в районе улиц Калинина и Каляева. Из-за этого было временно приостановлено движение трамваев № 7 и 3.

В пресс-службе МУП «КТТУ» сообщили, что на место выехали специалисты службы энергохозяйства. Движение трамваев восстановили около 16:00.

Обновление: в «КТТУ» уточнили, что движение восстановили только в сторону центра города.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре из-за реконструкции путей на улице Московской трамваи не ходят по улицам Садовой и Крайней. Движение обещают возобновить к концу недели.