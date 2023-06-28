В Краснодаре открылась выставка «Предчувствие». Представлены работы в стиле сюрреализма

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 27 июня открылась персональная экспозиция Игоря Миховича «Предчувствие»

Мастер создает работы в стиле сюрреализма, есть и элементы кубизма, объединенные общим сюжетом. Цвета Михович выбирает яркие, даже кислотные — желтый, красный, фиолетовый, сиреневый.

«Последние пять лет его искусство вышло на иной уровень, где идея, мысль, размышления превращают картину в подобие книги, свитка, открывающих перед тобой воздух мира, духовного познания», — объяснили в выставочном зале.

Выставка будет работать до 2 июля по адресу улица Рашпилевская, 32.

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала
  • © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала
  • © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала

Как писали Юга.ру, 7 июля в Краснодаре откроется экспозиция «Босх и Брейгель. Загадки мистической эпохи». Представлены репродукции работ известных нидерландских художников.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи Образование отдых Развлечения

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В Краснодаре открылась выставка «Предчувствие». Представлены работы в стиле сюрреализма
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