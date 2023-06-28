В Краснодаре открылась выставка «Предчувствие». Представлены работы в стиле сюрреализма
В Краснодарском краевом выставочном зале 27 июня открылась персональная экспозиция Игоря Миховича «Предчувствие»
Мастер создает работы в стиле сюрреализма, есть и элементы кубизма, объединенные общим сюжетом. Цвета Михович выбирает яркие, даже кислотные — желтый, красный, фиолетовый, сиреневый.
«Последние пять лет его искусство вышло на иной уровень, где идея, мысль, размышления превращают картину в подобие книги, свитка, открывающих перед тобой воздух мира, духовного познания», — объяснили в выставочном зале.
Выставка будет работать до 2 июля по адресу улица Рашпилевская, 32.
Как писали Юга.ру, 7 июля в Краснодаре откроется экспозиция «Босх и Брейгель. Загадки мистической эпохи». Представлены репродукции работ известных нидерландских художников.