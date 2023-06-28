В Краснодаре пройдет выставка работ Босха и Брейгеля

Представлены репродукции картин художников, созданные в технике жикле. С её помощью точно воспроизводят оттенки, характер мазков и даже трещины лака на натуральном холсте.

Как сообщили в пресс-службе выставочного зала, немногочисленные оригинальные картины Босха и Брейгеля разбросаны по музеям мира и находятся в частных коллекциях. Даже в родном городе Босха — голландском Хертогенбосе — в недавно открытом музее представлены только фотографические репродукции его работ. Собрать всю коллекцию оригинальных работ и привезти их в Краснодар не представляется возможным.

Иероним Босх — нидерландский потомственный художник, один из крупнейших мастеров периода Северного Возрождения. Искусствоведы относят к сохранившемуся наследию мастера 25 картин и 9 рисунков. Картины — это триптихи, фрагменты триптихов и отдельные, самостоятельные работы. Лишь семь творений Босха подписаны.

Питер Брейгель — нидерландский живописец и график, мастер пейзажа и жанровых сцен. Лишь 45 живописных работ на сегодняшний день признаны его бесспорными произведениями. 43 картины хранятся в музейных коллекциях двенадцати стран.

Выставка будет работать до 13 августа по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 300-450 рублей. Возрастное ограничение 12+.