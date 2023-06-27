В Краснодаре и Новороссийске в кино покажут концерт Моцарта, оперу «Фиделио» и мюзикл «Норд-Ост»

В кинотеатрах «Монитор на Красной площади» в Краснодаре и «Радуга» в Геленджике в июле пройдут «Волшебные вечера»

2 июля на больших экранах можно будет увидеть «Норд-Ост» — первый в России музыкальный спектакль, поставленный по бродвейским технологиям. 9 июля — оперу «Фиделио» Людвига ван Бетховена в постановке Зальцбургского фестиваля (Австрия).

12 июля покажут спектакль документальный фильм-выставку «Палладио. Власть архитектуры» о жизни и творчестве великого архитектора. 16 июля можно будет посмотреть «Йонас Кауфман: Dolce Vita». Немецкий оперный тенор исполнит исполнит итальянские песни и арии.

23 июля зрители увидят балет «Лебединое озеро» в постановке театра Wiener Staatsoper (Вена). Главные роли исполняют Марго Фонтейн и Рудольф Нуреев. 26 июля — концерт «Курентзис: Моцарт». Оркестр и хор musicAeterna под управлением греко-российского дирижёра Теодора Курентзиса исполнят свою версию знаменитых творений композитора.

30 июля на больших экранах можно будет оценить спектакль «Сон в летнюю ночь» в постановке театра «Мастерская П.Н. Фоменко». Действие пьесы Шекспира происходит в Афинах и состоит из нескольких сюжетных линий, обращающихся вокруг свадьбы Тесея и Ипполиты. Билеты в продаже.

Ранее Юга.ру писали, какие фильмы стартовали в прокате на прошлой неделе. А в краснодарском арт-кластере «Колос» 27-28 июня покажут короткометражки от кинофестиваля CinePromo.