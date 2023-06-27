В Сочи на время курортного сезона большегрузам запретят ездить днем по центральным улицам
В администрации Сочи рассказали, что грузовым машинам на 2,5 месяца запретят ездить через центр города
С 15 июля большегрузы не смогут двигаться через центр Сочи. Движение по улицам города ограничат для машин весом больше 2 тонн. Запрет будет действовать с 8 утра до 20 часов, сообщает пресс-служба мэрии.
Нельзя будет проехать по улицам:
Виноградной, Войкова, Воровского, Горького, Егорова, Конституции, Кооперативной, Красной, Орджоникидзе, Островского, Парковой, Поярко, Роз, Северной, Советской, Соколова, Театральной, Тоннельной, Черноморской, Юных Ленинцев и по переулку Морскому.
В администрации добавили, что «организациям потребительской сферы необходимо организовать погрузки или выгрузки товаров у торговых объектов с 20:00 до 8:00».
Напомним, мэрия Сочи пообещала компенсации пострадавшим от наводнения. На это нужно 3,6 млн рублей. Подробнее здесь.