Адыгея в партнерстве с «Синергией» будет развивать цифровое образование в республике
16 июня на Петербургском международном экономическом форуме Адыгея и корпорация «Синергия» подписали соглашение о сотрудничестве в образовании, бизнесе, социальной деятельности и других отраслях
Документ подписали глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент корпорации «Синергия», член комиссии Государственного Совета РФ Вадим Лобов.
Как отметил Вадим Лобов, жители Адыгеи могут учиться в университете «Синергия» по программам среднего, высшего, дополнительного образования и получить востребованные в регионе профессии, в том числе цифровые. Обучение проводится офлайн и онлайн. Для некоторых категорий детей из семей участников СВО предусмотрели льготы при получении высшего образования.
«Синергия» предлагает бесплатно получить современные профессии и ветеранам СВО. Для этого они смогут обратиться в Центр социальной адаптации, созданный по инициативе корпорации, пройти профориентацию, обучиться выбранной профессии и трудоустроиться удаленно в партнерские компании «Синергии».
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«Создание сильной образовательной системы и условий для самореализации нашей молодёжи — в числе приоритетов стратегии развития Адыгеи. При помощи федерального центра мы последовательно работаем в этом направлении, взаимодействуем с ведущими вузами страны и республики, формируем эффективную инфраструктуру поддержки талантливой молодежи. Нам важно создавать конкурентную образовательную среду. Убежден, что сотрудничество с «Синергией» поспособствует дальнейшему росту кадрового и научного потенциала республики, развитию инновационной и инвестиционной привлекательности Адыгеи», — сказал Мурат Кумпилов.
Отдельным аспектом сотрудничества станет бизнес-образование для самозанятых и предпринимателей Адыгеи. Школа бизнеса «Синергия» предложит 69 обучающих программ, рекомендованных минэкономразвития РФ. Партнерство предполагает и повышение квалификации госслужащих республики.
«Инновации в социальной и экономической сферах Адыгеи невозможны без подготовки современных профессиональных управленцев. Владение новейшими технологиями позволит специалистам ориентироваться в меняющихся обстоятельствах, решать задачи эффективно и творчески. Образовательные программы «Синергии» основаны на российском и мировом управленческом опыте и позволяют существенно повысить качество подготовки кадров для органов госслужбы, бизнеса и других организаций», — сказал Вадим Лобов.
Благодаря партнерству молодежи будет доступен бесплатный онлайн-сервис профориентации. Школьники региона смогут записаться на программы допобразования и познакомиться с современными профессиями, пройти курсы программирования «Код будущего», поучаствовать в чемпионате по спортивному программированию.
В соглашение вошли также проекты, направленные на развитие туризма, содействие экспорту, проведение форумов и фестивалей, внедрение умных технологий в инфраструктуру городов, пропаганду спорта и прочее.
Как писали Юга.ру, 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме Адыгея и Херсонская область договорились о социально-экономическом сотрудничестве. 16 июня позже в ходе форума глава республики и президент холдинга AVA Group подписали инвестсоглашение о строительстве промпарка «Псекупс».