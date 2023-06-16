Адыгея в партнерстве с «Синергией» будет развивать цифровое образование в республике

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме Адыгея и корпорация «Синергия» подписали соглашение о сотрудничестве в образовании, бизнесе, социальной деятельности и других отраслях

Как отметил Вадим Лобов, жители Адыгеи могут учиться в университете «Синергия» по программам среднего, высшего, дополнительного образования и получить востребованные в регионе профессии, в том числе цифровые. Обучение проводится офлайн и онлайн. Для некоторых категорий детей из семей участников СВО предусмотрели льготы при получении высшего образования.

«Синергия» предлагает бесплатно получить современные профессии и ветеранам СВО. Для этого они смогут обратиться в Центр социальной адаптации, созданный по инициативе корпорации, пройти профориентацию, обучиться выбранной профессии и трудоустроиться удаленно в партнерские компании «Синергии».