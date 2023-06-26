В Сочи нашли тело пропавшего в море туриста

18 июня в Сочи мужчина ушел купаться в море и не вернулся. Сообщалось, что его вещи обнаружили на пляже «Ривьера». Подробно о поиске мы писали здесь.

Вечером 25 июня очевидцы рассказали спасателям, что в море в районе пляжа «Багратион» увидели утонувшего человека. Сотрудники ЮРПСО МЧС России вышли на воду и обнаружили тело мужчины на удалении полутора километров от берега. Погибшего транспортировали на пляж «Волна» и передали правоохранителям.

«Позже от полиции поступило сообщение о том, что утонувший — это пропавший в районе пляжа «Ривьера» мужчина, поиск которого велся силами спасателей ЮРПСО МЧС России, начиная с 18 июня», — сообщили в МЧС.

Ранее в МЧС рассказывали, что пропавший мужчина приехал вместе с женой в отпуск в Сочи из Республики Марий Эл.

Напомним, другой инцидент произошел неделю назад. Вечером 20 июня в Адлере отдыхающие увидели утонувшего человека. Тело мужчины находилось в 300 метрах от берега. Спасатели вышли в море на катере и эвакуировали тело.