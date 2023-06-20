Сочи возглавил рейтинг городов России с лучшими летними развлечениями — Работа.ру

Для большинства опрошенных (57%) наиболее подходящим для летнего отдыха городом стал Сочи. Его ценят за комфортный климат, многочисленные красивые улицы и набережные для прогулок, наличие пляжных зон и аквапарков. Важный критерий для 24% респондентов — наличие кафе и ресторанов, 22% отметили фруктово-ягодных сезон. Каждый пятый указал на проведение фестивалей и концертов на открытом воздухе, для 19% важна возможность освоить водные вида спорта.

11% опрошенных отметили наличие лесопарковых зон для пикников, 8% респондентов считают плюсом, если в город приезжают артисты с гастролями. Еще 5% выделили возможность заняться экстремальными видами спорта, а 3% — участие в спортивных мероприятиях.

На второе место жители России поставили Санкт-Петербург (29%), на третье — Калининград (21%). 17% проголосовали за Краснодар, 16% — за Москву, по 10% опрошенных отметили Казань и Владивосток. Еще 6% считают Ростов-на-Дону самым подходящим городом для летнего отдыха, 4% респондентов указали на Нижний Новгород. Замыкает рейтинг Екатеринбург (3%).

Работа.ру провела опрос во всех регионах России в июне 2023 года среди 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет.

Как писали Юга.ру, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград возглавили топ-10 городов, куда туристы хотели бы поехать летом. Также в рейтинг попали Кисловодск и Севастополь.