На трассах Краснодарского края сняли все ограничения

В Краснодарском крае сняли все введенные ограничения на трассах. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Ранее СМИ писали, что ограничения были связаны с въездом в Ростовскую область с территории Кубани по трассе М-4 «Дон». Въезд в регион был недоступен из Ставропольского края, Воронежской и Волгоградской области.

Также, по данным СМИ, в Кущевском районе работал альтернативный маршрут проезда по направлению в Ростов-на-Дону, который миновал федеральную автодорогу.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 23 июня водитель без прав устроил массовое ДТП.