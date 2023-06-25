На трассах Краснодарского края сняли все ограничения

Краснодарский край

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  • © Фото ФКУ Упрдор «Кавказ»
    © Фото ФКУ Упрдор «Кавказ»

Все введенные ранее ограничения на трассах Кубани сняты

В Краснодарском крае сняли все введенные ограничения на трассах. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

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Ранее СМИ писали, что ограничения были связаны с въездом в Ростовскую область с территории Кубани по трассе М-4 «Дон». Въезд в регион был недоступен из Ставропольского края, Воронежской и Волгоградской области. 

Также, по данным СМИ, в Кущевском районе работал альтернативный маршрут проезда по направлению в Ростов-на-Дону, который миновал федеральную автодорогу.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 23 июня водитель без прав устроил массовое ДТП.

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На трассах Краснодарского края сняли все ограничения
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