В Краснодаре водитель без прав устроил массовое ДТП

Столкновение произошло в Краснодаре 22 июня со стороны Вишняковского моста. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару, 42-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в припаркованный Opel, который откинуло на Toyota.

В отношении виновника ДТП составили два административных протокола. Один из за вождение без прав, другой — за неоплаченные штрафы.

Как писали Юга.ру, несколько дней назад массовое ДТП произошло в Дагестане. На трассе столкнулись рейсовый автобус «Москва — Хасавюрт», КамАЗ и «Тайота Камри». Есть погибшие и пострадавшие.