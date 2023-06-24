В Краснодаре водитель без прав устроил массовое ДТП

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

ДТП произошло 23 июня на улице Вишняковой

Столкновение произошло в Краснодаре 22 июня со стороны Вишняковского моста. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару, 42-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в припаркованный Opel, который откинуло на Toyota.

В отношении виновника ДТП составили два административных протокола. Один из за вождение без прав, другой — за неоплаченные штрафы.

Как писали Юга.ру, несколько дней назад массовое ДТП произошло в Дагестане. На трассе столкнулись рейсовый автобус «Москва — Хасавюрт», КамАЗ и «Тайота Камри». Есть погибшие и пострадавшие. 

ДТП Краснодар

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