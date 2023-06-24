ФСБ обвинила Пригожина в мятеже. В Ростовской области просят объезжать М4, опасаясь пробок. Губернатор Кубани заявил об усилении охраны

Жителей Ростова просят воздержаться от поездок в центр. В городе отменили все массовые мероприятия. По данным властей, на Кубани все спокойно

Что случилось? Вечером 23 июня в соцсетях от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилась информация, что вооруженные силы России нанесли удары по «тыловым лагерям» военной компании. В Минобороны РФ сказали, что заявления Пригожина не соответствуют действительности и являются ложными. Позже в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва главы Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.

Реакция властей. Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» отказаться от участия в мятеже. Также отказаться от выполнения приказов Пригожина призвала ФСБ. С обращением выступили заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения сво Сергей Суровикин, первый замначальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Утром 24 июня заявление сделал Владимир Путин. Он назвал происходящее предательством и «ударом в спину», добавив, что виновные понесут наказание.

Что происходит в Ростовской области? Губернатор Василий Голубев попросил жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома без надобности. Также он посоветовал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону. Голубев добавил, что дал поручения администрациям принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем. «Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области», — добавил губернатор.

Также в Ростове отменили все массовые мероприятия, запланированные на выходные. Изменены маршруты общественного транспорта по центру города. Пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает в обычном режиме. Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова. Пригородный жд-транспорт расписание не изменил. В «Автодоре» водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы М-4 «Дон». Также не выезжать на трассу водителей попросил Василий Голубев. По его словам, из-за ограничения движения в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово образовались многокилометровые пробки.

Также ТАСС сообщает, что напряженная обстановка складывается около здания штаба Южного военного округа.

Что в Краснодарском крае? В региональном оперштабе сообщили, что на Кубани не вводили дополнительные меры безопасности но силовиков перевели на устленный режим работы. «Ситуация спокойная и находится под контролем. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — добавили в оперштабе. Юга.ру убедились, что на улицах около администраций и силовых ведомств Краснодара нет усиленной охраны.

Также в оперштабе добавили, что сообщения в соцсетях о перекрытии дороги между Абинском и Славянском-на-Кубани являются фейком. В администрации Кущевского района согласовали с ГУ МВД края альтернативный путь движения транспорта в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 «Дон».