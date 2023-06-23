В Сочи по статье о дискредитации армии заключили под стражу лидера «граждан СССР»*

Сочинский суд заключил под стражу почти на 2 месяца Марину Мелихову. Её обвиняют в дискредитации армии

Адлерский районный суд избрал меру пресечения лидеру кубанских «граждан СССР»* Марине Мелиховой. Её заключили под стражу до 14 августа. Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Из материалов суда известно, что в октябре 2022 года Мелихову уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Теперь за повторное нарушение ей грозит уголовное наказание.

В 2021 году женщина получила срок в колонии-поселения за призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) . Тогда Мелихову лишили права заниматься администрированием сайтов и пользоваться интернетом. При рассмотрении вопроса о взятии под стражу суд учел и этот факт.

«Спустя менее чем 5 месяцев после освобождения из исправительного учреждения женщина вновь совершила преступление против основ конституционного строя и безопасности государства. Также она является активным пользователем социальных сетей с многочисленной аудиторией и, находясь на свободе, может распространять недостоверные сведения об обстоятельствах дела», — рассказали в пресс-службе.