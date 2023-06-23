Жители Армавира ощутили землетрясение. Толчок подтвердили в МЧС
На Кубани произошло второе за сутки землетрясение, пострадавших нет
В пабликах Армавира 23 июня появилась информация о землетрясении. В комментариях жители города писали, что ощутили толчок.
В МЧС Кубани информацию о землетрясении подтвердили. По данным сейсмостанции, толчок зафиксировали примерно в 13:30 в Успенском районе Краснодарского края. Магнитуда землетрясения составила 3,6.
«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», — рассказали в МЧС.
Это второе за сутки землетрясение в Краснодарском крае. О первом Юга.ру писали здесь. Ощутили толчок жители Анапы и Новороссийска.