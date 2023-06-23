Жители Армавира ощутили землетрясение. Толчок подтвердили в МЧС

Краснодарский край

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  • © скриншот страницы Яндекс.Карты https://yandex.ru/maps/geo/uspenskiy_rayon/53001471/?l=trf%2Ctrfe&ll=41.574618%2C44.974819&z=8.63
    © скриншот страницы Яндекс.Карты https://yandex.ru/maps/geo/uspenskiy_rayon/53001471/?l=trf%2Ctrfe&ll=41.574618%2C44.974819&z=8.63

На Кубани произошло второе за сутки землетрясение, пострадавших нет

В пабликах Армавира 23 июня появилась информация о землетрясении. В комментариях жители города писали, что ощутили толчок.

В МЧС Кубани информацию о землетрясении подтвердили. По данным сейсмостанции, толчок зафиксировали примерно в 13:30 в Успенском районе Краснодарского края. Магнитуда землетрясения составила 3,6.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

Это второе за сутки землетрясение в Краснодарском крае. О первом Юга.ру писали здесь. Ощутили толчок жители Анапы и Новороссийска.

Армавир Землетрясения МЧС Успенский район

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Жители Армавира ощутили землетрясение. Толчок подтвердили в МЧС
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