В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,6

Вечером 22 июня в Анапе и Новороссийске жители ощутили землетрясение. По их словам, толчки чувствовались даже на верхних этажах многоквартирных домов.

«Варваровка, дом прям завибрировал, жуть!», — поделилась жительница Анапы в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края сообщили, что землетрясение зафиксировали в 19:00. Эпицентр находился в море, примерно в 30 км от Анапы и, по данным спасателей, на глубине 10 км. Магнитуда составила 3,6.

Согласно данным монитора землетрясений, эпицентр находился на глубине 5 км. А в Новороссийске почувствовали толчки, потому что юго-западнее города находился гипоцентр — условный цент очага землетрясения.

«Диван затрясло. Все-таки не показалось», — написала жительница Новороссийска.