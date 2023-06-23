В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,6

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Жители Анапы и Новороссийска почувствовали землетрясение. Сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 3,6

Вечером 22 июня в Анапе и Новороссийске жители ощутили землетрясение. По их словам, толчки чувствовались даже на верхних этажах многоквартирных домов.

«Варваровка, дом прям завибрировал, жуть!», — поделилась жительница Анапы в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края сообщили, что землетрясение зафиксировали в 19:00. Эпицентр находился в море, примерно в 30 км от Анапы и, по данным спасателей, на глубине 10 км. Магнитуда составила 3,6.

Согласно данным монитора землетрясений, эпицентр находился на глубине 5 км. А в Новороссийске почувствовали толчки, потому что юго-западнее города находился гипоцентр — условный цент очага землетрясения.

«Диван затрясло. Все-таки не показалось», — написала жительница Новороссийска.

  • © https://idp-cs.net/ym.php
    © https://idp-cs.net/ym.php

Ране Юга.ру писали, что землетрясение произошло в районе Севастополя. Магнитуда составила 4,7. Эпицентр находился на глубине 9.7 км.

Анапа Землетрясения Новороссийск

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