Девелопер ТОЧНО организовал тур по Краснодару для архитекторов из Казани
ГК ТОЧНО организовала двухдневный архитектурный тур по Краснодару для делегации из управления градостроительства Казани
Сотрудники ТОЧНО показали архитекторам из Казани застройки:
- исторического центра;
- спальных районов;
- близлежащих станиц.
Также они провели экскурсии по строящимся объектам девелопера.
«Случайное знакомство с Ильсияр Тухватуллиной на девелоперском форуме в Сочи переросло в полезный обмен опытом. Сначала наша команда побывала в Казани, затем делегация оттуда приехала в Краснодар. Подобные встречи полезны как для застройщиков, так и для архитекторов, ведь работа в тандеме — это свежий взгляд со стороны, который помогает по-другому посмотреть на проекты и создавать качественный продукт для жизни людей и новые стандарты девелопмента для отрасли», — рассказал основатель и гендиректор ГК ТОЧНО Николай Амосов.
Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина поделилась своими впечатлениями о Краснодаре и дала несколько советов застройщикам:
«Краснодар — город с огромным потенциалом. Однако здесь достаточно много районов с удручающей застройкой. Радует, что некоторые девелоперы осознают важность формирования полноценного пространства, ведь именно оно влияет на становление будущего поколения, его сознание. Когда ребенок растет в разнообразной среде, которая сделана с уважением к жителям, он понимает, что можно и нужно делать ещё лучше. Поэтому стройте с уважением и любовью, уделяя внимание каждой детали».
Как сообщали ранее Юга.ру, ГК ТОЧНО построит в Северском районе несколько жилых и рекреационных комплексов.