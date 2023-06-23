Девелопер ТОЧНО организовал тур по Краснодару для архитекторов из Казани

Также они провели экскурсии по строящимся объектам девелопера. «Случайное знакомство с Ильсияр Тухватуллиной на девелоперском форуме в Сочи переросло в полезный обмен опытом. Сначала наша команда побывала в Казани, затем делегация оттуда приехала в Краснодар. Подобные встречи полезны как для застройщиков, так и для архитекторов, ведь работа в тандеме — это свежий взгляд со стороны, который помогает по-другому посмотреть на проекты и создавать качественный продукт для жизни людей и новые стандарты девелопмента для отрасли», — рассказал основатель и гендиректор ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина поделилась своими впечатлениями о Краснодаре и дала несколько советов застройщикам:

«Краснодар — город с огромным потенциалом. Однако здесь достаточно много районов с удручающей застройкой. Радует, что некоторые девелоперы осознают важность формирования полноценного пространства, ведь именно оно влияет на становление будущего поколения, его сознание. Когда ребенок растет в разнообразной среде, которая сделана с уважением к жителям, он понимает, что можно и нужно делать ещё лучше. Поэтому стройте с уважением и любовью, уделяя внимание каждой детали».



Как сообщали ранее Юга.ру, ГК ТОЧНО построит в Северском районе несколько жилых и рекреационных комплексов.