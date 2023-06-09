От коттеджей до канатной дороги. ГК ТОЧНО построит в Северском районе несколько жилых и рекреационный комплексы

9 июня федеральный девелопер ТОЧНО подписал инвестиционные соглашения с администрацией Северского района Краснодарского края о возведении нескольких строительных объектов

Как отмечают в пресс-службе застройщика, новые проекты краснодарского девелопера улучшат внешний облик района и создадут альтернативные варианты для комфортной жизни местных и переезжающих из других регионов.

Соглашения на инвестирование заключили ГК ТОЧНО и администрация Северского района. Строительство в соответствии с 214-ФЗ обеспечит гражданам безопасность вложений и использование различных финансовых инструментов — от ипотечного кредитования до материнского капитала.

Одно из соглашений касается строительства коттеджного поселка. Проект предполагает комплексную индивидуальную застройку — на закрытой территории построят 173 жилых дома с полным благоустройством и коммерческими помещениями. Расположение в 50 км от Краснодара в горном лесном массиве создаст благоприятную экологическую обстановку и комфортную среду для жизни, но при этом оставит возможность доступного проезда в деловой центр города.

На встрече также подписали соглашение о строительстве жилого комплекса в станице Северской. На 14 га расположат 20 среднеэтажных домов с бульваром, спортивными площадками, многоуровневым озеленением, школой на 1550 мест и детским садом на 350 мест.

Помимо этого, девелопер ТОЧНО планирует построить в Северском районе туристическо-рекреационный комплекс, парк и канатную дорогу, которые станут новым местом отдыха горожан.

«Мы считаем Северский район очень перспективным, и поэтому планируем построить здесь ряд жилых комплексов, включая объекты социальной инфраструктуры. Комфортное жилье должно быть доступно жителям не только мегаполисов, но и малых поселений. Общая сумма инвестиций в район составит нескольких десятков млрд рублей», — отмечает первый заместитель генерального директора ГК ТОЧНО Станислав Николенко.

Глава Северского района Андрей Дорошевский отметил, что сотрудничество с девелопером ТОЧНО очень важно: «Это прежде всего инвестиции в район, создание рабочих мест, благоустройство территорий и повышение привлекательности Северского района для жителей и туристов. Взаимодействие с ГК ТОЧНО поможет развитию экономики района — за счет привлечения дополнительных инвестиций мы сможем реализовывать проекты, направленные на улучшение качества жизни наших жителей».

© Фото Дмитрия Майстренко, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО