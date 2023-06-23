В Краснодаре в парке оркестр исполнит музыку Горана Бреговича

В парке Чистяковская роща в Краснодаре 24 июня под открытым небом состоится концерт камерного струнного «Премьер-оркестра» под руководством Даниила Червякова

Впервые в составе оркестра прозвучит синтезатор. Основой концертной программы станут мелодии сербского композитора Горана Бреговича, в том числе знаменитое «Танго». Также можно будет услышать «Историю любви» Френсиса Лея.

Начало в 19:00. Если погода испортится и пойдет дождь, выступление могут перенести.

Напомним, сезон бесплатных концертов под открытым небом стартовал в конце мая. Выступления будут проходить каждые субботу и воскресенье до 9 сентября.

Как писали Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» в июне и июле пройдёт серия концертов представителей отечественной инди-сцены. В субботу, 24 июня, на сцену выйдет группа Pompeya, которая в своем творчестве совмещает диско 70-х, поп-музыку 80-х и инди 90-х.