В парке «Краснодар» выступят Therr Maitz, Pompeya, Тося Чайкина и «Сироткин»

В амфитеатре парка «Краснодар» в июне и июле пройдёт серия концертов представителей отечественной инди-сцены

Концертное агентство Yamama привезет в кубанскую столицу сразу шесть коллективов для уютного летнего опен-эйра.

2 июня состоится концерт Neo Classic Orchestra. Гости исполнят неоакадемическую музыку от саундтреков Ханса Циммера до мировых поп-хитов разных эпох. 8 июня состоится выступление группы Therr Maitz и Антона Беляева. Коллектив отличает музыка, похожая на смесь английского инди-попа и неожиданных импровизаций.

24 июня на сцену амфитеатра выйдет Pompeya. В своём творчестве коллектив совмещает диско 70-х, поп-музыку 80-х и инди 90-х. 14 июля можно будет услышать хит Тоси Чайкиной «В сердце бахнули стрелы» и другие её композиции.

15 июля будет концерт группы Sirotkin, музыка которой строится на лирике и ностальгическом звуке. 28 июля на сцену выйдет Меги Гогитидзе, которая исполнит композиции от джаза до трип-хопа.

Часть средств от продажи билетов направят на помощь детям, оставшимся без родителей. Начало концертов в 19:30. Стоимость билетов от 1200 рублей. Купить можно по ссылке.

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