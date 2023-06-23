В Краснодарском крае и Адыгее кредитный портфель ВТБ превысил 470 млрд рублей

Адыгея, Краснодарский край

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  • Банк ВТБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк ВТБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В начале 2023 года портфель привлеченных средств физических и юрлиц ВТБ в Краснодарском крае и Адыгее вырос на 30% и достиг 470,4 млрд рублей

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае с января по март вырос на 9%, до 152,6 млрд рублей. Из них 100,6 млрд рублей пришлось на малый и средний бизнес.

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Треть объёма этого портфеля в регионе приходится на кредиты строительным предприятиям — 34,2 млрд рублей. На втором месте — горнодобывающая промышленность и металлургия. Они занимают 21,5% в кредитном портфеле. На предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства приходится более 10% — 10,6 млрд рублей.

Ресурсный портфель юрлиц увеличился на 50%, до 305 млрд рублей. Также розничные кредиты банка в крае выросли на 10% и составили 175,6 млрд рублей за счет жилищных займов, кредитов наличными и по карте. Сумма привлеченных средств населения в регионе выросла на 6% и достигла 165,3 млрд рублей.

В первые три месяца 2023 года банк выдал жителям края 12,2 тыс. кредитов на сумму 26,4 млрд рублей. Повышенный спрос зафиксирован на ипотеку. На кредиты наличными пришлось более 4,4 млрд рублей, что на 20% выше результата прошлого года.

«На сегодняшний день нам доверяет порядка полумиллиона жителей региона и более 31 тысячи предприятий края. Мы увеличили долю на рынке розничного кредитования и привлечения области, а также нарастили объём финансовой поддержки представителям малого и среднего бизнеса. В результате объём ресурсного и кредитного портфеля ВТБ в регионе достиг рекордных показателей: 470,4 и 328,2 млрд соответственно», — рассказал управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае и республике Адыгея Сергей Кадакин.

Как сообщали ранее Юга.ру, РНКБ установил более 1000 банкоматов с выдачей и приемом наличных в Краснодарском крае и Крыму.

Банки ВТБ Деньги Кредитование Малый и средний бизнес Экономика

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