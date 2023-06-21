РНКБ установил более 1000 банкоматов с выдачей и приемом наличных в Краснодарском крае и Крыму

Краснодарский край, Крым

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  • Банк РНКБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк РНКБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк РНКБ установил в Крыму и Краснодарском крае более 1000 банкоматов с замкнутым циклом оборота наличности

Такие банкоматы предполагают выдачу и прием наличных, сдачу выручки юрлицами и проведение платежей с QR-кодом. В них осуществляются любые операции, включая оплату коммунальных услуг и пополнение мобильных счетов. Также с 2023 года в банкоматах Крыма можно купить билет на автобус.

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«Для РНКБ очень важны комфорт и экономия времени клиентов, которые могут пользоваться всеми банковскими продуктами и услугами в том числе и вне офисов. Поэтому банк предоставляет своим клиентам возможность использования самых современных технологий», — поделился зампред правления РНКБ Николай Билан.

Во всех банкоматах есть бесконтактная оплата картами и смартфонами. По данным РНКБ, за месяц в одном устройстве совершается более 4500 операций.

Как сообщали ранее Юга.ру, РНКБ выдал больше 50 млрд рублей на строительство многоквартирных домов в 2022 году.

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