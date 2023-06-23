Турята, оленята и енотики. В Сочинском заповеднике сразу в нескольких семьях родились зверята

Краснодарский край

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  • Енот © Фото с сайта pixabay.com
    Енот © Фото с сайта pixabay.com

В экоцентре «Лаура» родились новые зверята в нескольких семьях

В сочинском экоцентре «Лаура» в семьях животных случилось пополнение. Об этом сообщила пресс-служба Кавказского заповедника.

Будни Олимпии:

В конце мая — начале июня в семействе западнокавказских туров родилось трое малышей. Две самки стали мамами с разницей в несколько недель.

По данным экоцентра, все детеныши кормятся самостоятельно и поддержка по вскармливанию им не нужна. Молока матери пока достаточно для полноценного рациона.

Самки оберегают детей от посторонних, поэтому их пол пока неизвестен. От него будет зависеть, оставят зверят в экоцентре или отправят в вольерный комплекс в Адыгее на кордон Гузерипль.

«Детеныши подрастут, и если среди них есть самец, то отец турят будет считать его соперником, что приведет к сражениям за территорию. Нам этого, конечно, не надо. А если окажутся все самки, то, вполне возможно, они здесь и останутся жить», — рассказал специалист отдела экопросвещения Кавказского заповедника Иван Воробьев.

Пополнение также произошло у пятнистых оленей. Раньше самка прятала малыша в дальнем углу вольера, а сейчас олененок самостоятельно изучает границы. Малыш тренируется быстро бегать и преодолевать препятствия. Он не боится туристов и сотрудников, сообщает пресс-служба заповедника.

Новое поколение подрастает и в вольере енотов. Две самки воспитывают шесть полосатых малышей.

Как сообщали ранее Юга.ру, 22 июня в службе спасения Новороссийска рассказали о двух вызовах с участием животных.

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