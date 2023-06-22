Спасатели выгнали пса из бассейна в Новороссийске

В службе спасения Новороссийска рассказали о двух вызовах с участием животных 22 июня

В телеграм-канале Алексея Одерова 22 июня появились две истории про животных.

Новороссийский спасатель поделился забавным случаем с собакой. Пес залез в бассейн во дворе частного дома и, судя по фото, просто нежился в холодной воде. Хозяйка объяснила вызов тем, что собака не обращала на нее никакого внимания, потому попытки прогнать пса из бассейна не увенчались успехом.

На помощь пришлось прийти специалистам. Но «спасатели думают, что собака ещё не раз вернётся для приёма водяных ванн», написал Одеров.