Спасатели выгнали пса из бассейна в Новороссийске

Краснодарский край

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  • © скриншот фото телеграм-канала https://t.me/alekseioderov/1460
    © скриншот фото телеграм-канала https://t.me/alekseioderov/1460

В службе спасения Новороссийска рассказали о двух вызовах с участием животных 22 июня

В телеграм-канале Алексея Одерова 22 июня появились две истории про животных.

Новороссийский спасатель поделился забавным случаем с собакой. Пес залез в бассейн во дворе частного дома и, судя по фото, просто нежился в холодной воде. Хозяйка объяснила вызов тем, что собака не обращала на нее никакого внимания, потому попытки прогнать пса из бассейна не увенчались успехом.

На помощь пришлось прийти специалистам. Но «спасатели думают, что собака ещё не раз вернётся для приёма водяных ванн», написал Одеров.

В другом случае в центре внимания тоже оказался питомец. Спасателей вызвали из-за котенка, который самостоятельно не мог спуститься с дерева. Животное достали специалисты, а приютить питомца обещала местная жительница.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске прооперировали страуса. Спасатели ловили его в горах два часа.

Животные МЧС Новороссийск

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