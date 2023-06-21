В Сочи обучат ковке, росписи пряников и изготовлению свечей

Мастер-классы открылись в этнографическом парке-музее «Моя Россия» курорта «Роза Хутор»

Комплекс объединил на территории в 3,3 га 11 тематических павильонов.

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Недалеко от входа расположена кузница. Мастер Сергей Глинка работает с металлом более 20 лет. В галерее его работ есть подсвечники, ключницы, кованые ограждения и картины. «На мастер-классах в «Моей России» каждый может стать настоящим кузнецом, выковать на счастье подкову или сделать брелок в виде смешного домовёнка. Как и в старину нагреваем металл с помощью горна до температуры выше 700 градусов Цельсия, используем наковальню и молот. Конечно, инструмент у профессиональных кузнецов, может весить и пять килограмм, но на мастер-классах используются небольшие молоточки. Справится с ними даже ребенок. Возраст самого маленького участника наших мастер-классов — четыре года», — поделился кузнец Сергей Глинка.

© Изображение переслано пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Изображение переслано пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Также рядом находится свечной заводик. Здесь гостям расскажут, как свечи делали в Древней Руси. Для этого мастера использовали метод макания, опуская фитиль в расплавленный воск. На изготовление свечей уходило до 2,5 часов. «Мы предлагаем гостям сделать свечи из настоящего пчелиного воска. Они не коптят и, в отличие от парафиновых, за счет содержащегося в них прополиса отдают полезные эфиры. Закупаем воск у пчеловодов. Если из одной рамки улья можно собрать до четырех килограммов меда, то лишнего воска с нее получается всего 100 грамм», — пояснил создатель свечного заводика Дмитрий Мустопаев.

© Изображение переслано пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Изображение переслано пресс-службой курорта «Роза Хутор»