В Сочи обучат ковке, росписи пряников и изготовлению свечей
Мастер-классы открылись в этнографическом парке-музее «Моя Россия» курорта «Роза Хутор»
Комплекс объединил на территории в 3,3 га 11 тематических павильонов.
В горах Сочи зацвели рододендроны:
Недалеко от входа расположена кузница. Мастер Сергей Глинка работает с металлом более 20 лет. В галерее его работ есть подсвечники, ключницы, кованые ограждения и картины.
«На мастер-классах в «Моей России» каждый может стать настоящим кузнецом, выковать на счастье подкову или сделать брелок в виде смешного домовёнка. Как и в старину нагреваем металл с помощью горна до температуры выше 700 градусов Цельсия, используем наковальню и молот. Конечно, инструмент у профессиональных кузнецов, может весить и пять килограмм, но на мастер-классах используются небольшие молоточки. Справится с ними даже ребенок. Возраст самого маленького участника наших мастер-классов — четыре года», — поделился кузнец Сергей Глинка.
Также рядом находится свечной заводик. Здесь гостям расскажут, как свечи делали в Древней Руси. Для этого мастера использовали метод макания, опуская фитиль в расплавленный воск. На изготовление свечей уходило до 2,5 часов.
«Мы предлагаем гостям сделать свечи из настоящего пчелиного воска. Они не коптят и, в отличие от парафиновых, за счет содержащегося в них прополиса отдают полезные эфиры. Закупаем воск у пчеловодов. Если из одной рамки улья можно собрать до четырех килограммов меда, то лишнего воска с нее получается всего 100 грамм», — пояснил создатель свечного заводика Дмитрий Мустопаев.
Еще в этно-парке можно расписать царский пряник. Их готовят по старинным рецептам в Подольске. Гостям предложат выбрать форму пряника и расписать его. Храниться он может до двух месяцев.
Также на территории есть мастер-классы:
- по стрельбе из лука или с залпом из пушки XIV века;
- по гончарному ремеслу от мастеров из Татарстана;
- по валянию из войлока в павильоне «Суздаль»;
- с тибетскими чашами в павильоне «Бурятия».
Большинство из мероприятий длится около 20 минут. Запись — в порядке очереди. Этнографический комплекс «Моя Россия» работает ежедневно с 10:00 до 20:00.
Как сообщали ранее Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» открыли горный вейк-парк. На высоте 1050 метров над уровнем моря теперь можно заняться вейкбордингом или сапсерфингом. Где вкусно и с красивым видом поесть после активного досуга на курорте, читайте здесь.