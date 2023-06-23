В Краснодаре пройдут лекции о маргинальной фотографии и японской мифологии

В субботу состоится встреча «Японская мифология». Гости узнают много нового о Стране восходящего солнца, которая подарила миру мангу и аниме. В программе: миф о сотворении мира; почему император никому ничего не должен; кто какие ками и как с ними соседствовать; как стать бессмертным; какими мифами вдохновлялся Хаяо Миядзаки.

В воскресенье 25 июня будет лекция «Диана Арбус — мастер маргинальной фотографии». Слушатели узнают о ее пути от благонравной домработницы до любителя «уродств», стиле и основах работы с моделями, а также о том, как кадры Арбус повлияли на поп-культуру.

Начало в 16:00, стоимость билетов 500 рублей. Купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне «Зацепи кофе» 24 июня состоится встреча литературного клуба «Бродский». Обсуждать участники будут две книги — «Кит на краю света» Джона Айронмонгера и «Женщины Лазаря» Марины Степновой.