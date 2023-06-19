В Краснодаре пройдет встреча литературного клуба «Бродский»

Обсуждать участники будут две книги. Действие «Кита на краю света» Джона Айронмонгера происходит на побережье Сент-Пирана в Корнуолле. Таинственный незнакомец пытается предупредить всех, что мир на грани катастрофы. Но вместо того, чтобы спасти весь мир от Апокалипсиса, жители деревни неожиданно начинают спасать его самого.

«Женщины Лазаря» Марины Степновой — необычная семейная сага от начала века до наших дней. Главным героем является гениальный ученый, который в разные годы становится центром личных историй трех незаурядных женщин.

Условия участия в литературном клубе: прочитанное произведение и подготовленные по нему вопросы, цитата, мысль к обсуждению.

Начало в 12:00. Стоимость 500 рублей. Кофейня «Зацепи кофе» находится по адресу улица Красная, 24. Подробности можно найти здесь.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кинотеатре «Монитор на Красной площади» 21 июня состоится специальный показ комедии культового французского режиссёра Франсуа Озона «Моё преступление». После просмотра ленту со зрителями обсудит кинокритик Алексей Двоеглазов.