В Сочи двух бывших полицейских осудили за взяточничество. Им грозит семь лет колонии

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Бывших сотрудников УВД по городу Сочи признали виновными в получении взятки

21 июня пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Адлерский районный суд признал виновными Эдуарда Лотника и Рамаза Лочашвили во взяточничестве. Они были сотрудниками сочинской полиции.

1,3 млн рублей за подключение к сетям:

В приговоре сказано, что в июле 2022 года бывшие полицейские получили взятку в размере 240 тысяч рублей от предпринимателя. За эти деньги они пообещали не привлекать его к административной ответственности.

У предпринимателя в Адлерском районе незаконно работали четыре точки по продаже сахарной ваты. Он вел бизнес без регистрации ИП. К тому же на одной из точек работал иностранец, который уклонялся от выезда из РФ. За работу каждого объекта полицейские получили по 50 тысяч рублей, остальное — за увод от ответственности.

Предприниматель сам сообщил в УФСБ по краю о передаче взятки. Полицейских задержали.

Суд признал их вину и назначил каждому семь лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщали ранее Юга.ру, бывших топ-менеджеров краснодарского «Газпрома» обвинили в получении взяток.

Взятка Полиция Правосудие Сочи Суд

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