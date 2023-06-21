В Сочи двух бывших полицейских осудили за взяточничество. Им грозит семь лет колонии

В приговоре сказано, что в июле 2022 года бывшие полицейские получили взятку в размере 240 тысяч рублей от предпринимателя. За эти деньги они пообещали не привлекать его к административной ответственности.



У предпринимателя в Адлерском районе незаконно работали четыре точки по продаже сахарной ваты. Он вел бизнес без регистрации ИП. К тому же на одной из точек работал иностранец, который уклонялся от выезда из РФ. За работу каждого объекта полицейские получили по 50 тысяч рублей, остальное — за увод от ответственности.



Предприниматель сам сообщил в УФСБ по краю о передаче взятки. Полицейских задержали.



Суд признал их вину и назначил каждому семь лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.