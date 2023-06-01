1,3 млн рублей за подключение к сетям. Сотрудников сочинского «Водоканала» осудили за получение взятки

Согласно приговору, в декабре 2021 года в МУП г. Сочи «Водоканал» поступило заявление о согласовании размещения жилых домов на земельных участках. В ходе их обследования ведущий инженер цеха транспортировки воды «Хоста-Кудепста» установил, что один из водоводов частично проходит под вышеуказанными земельными участками. При этом имеются законные основания согласовать на них размещение жилых домов.

Хостинский райсуд огласил приговор в отношении троих сотрудников сочинского МУП «Водоканал». Они заведовали водопроводным хозяйством абонентской группы «Хоста» отдела «Адлер». Двое признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Третий осужден по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

После этого специалист обратился к своему руководителю, который мог согласовать размещение недвижимости в санитарно-охранных зонах магистрального водовода. Он предложил получить с заявителей за согласование взятку. Начальник согласился, обозначив сумму в 100 тыс. рублей. Инженер, в свою очередь, обозначил заявителям сумму в 400 тыс. рублей, о чем не рассказал руководителю.

Затем специалист обратился к другому сотруднику, который занимался вводом в эксплуатацию приборов учета. Ему он предложил за взятку помочь в получении нужной документации и последующей беспрепятственной приемке в эксплуатацию приборов учета. Тот согласился, назвав сумму взятки в размере 900 тыс. рублей. В итоге заявителям обозначили сумму взятки в размере 1 млн 300 тыс. рублей, из которых 100 тыс. рублей предназначались для руководителя. В случае отказа людям угрожали проблемами с подключением их земельных участков к системе водоснабжения.

Заявителям пришлось согласиться. При этом они снизили сумму взятки до 1 млн. 150 тыс. рублей и обратились в Следственный комитет России по Краснодарскому краю. После получения взятки подсудимых задержали.

Суд признал фигурантов дела виновными и назначил двоим из них наказания в виде лишения свободы на срок 8 и 7 лет. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Третий подсудимый получил 8 лет условно с испытательным сроком на 5 лет. Все фигуранты лишены права занимать должности в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил. Подсудимые могут его обжаловать.

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