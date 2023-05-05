Бывших топ-менеджеров краснодарского «Газпрома» обвинили в получении взяток

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении бывших топ-менеджеров АО «Газпром газораспределение Краснодар», которых обвиняли в получении взяток

С чего всё началось?

23 ноября 2021 года появилась информация об обысках в офисах краснодарских подразделений «Газпрома». Правоохранители приехали домой к гендиректору АО «Газпром газораспределение Краснодар» и депутату ЗСК от «Единой России» Алексею Рудневу. На следующий день стало известно, что против него возбудили уголовное дело.

Вместе с Рудневым подозреваемыми проходят его бывший заместитель по вопросам строительства Александр Савостьянов и заместители директоров филиалов в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре — Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев, Олег Власов и Константин Лютый. Всех подозревают в получении взяток в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Кроме того, по делу проходят руководители ООО «Абинское специализированное строительно-монтажное предприятие «Газовик» Сергей Асадов и Сергей Лебедь, а также учредитель ООО «Инженерсервис» Наталья Токаренко.

Что говорит следствие?

По версии СК, Руднев и его приближённые в течение четырёх лет брали с застройщиков незаконное вознаграждение за подключение жилых и коммерческих объектов, организуя заключение договоров и согласование актов ввода в эксплуатацию с подконтрольными фирмами.

Зная, что застройщики обладают значительными средствами, но ограничены в сроках, Алексей Руднев сообщал предпринимателям, что имеет возможность препятствовать им на всех этапах газификации, затягивая согласование подключения, говорится в обвинительном заключении.

Следствие считает перечисленные средства взятками, так как расценки на работы были завышены, а сами компании фактически контролировались руководством АО «Газпром газораспределение Краснодар». В некоторых случаях предприниматели делали обвиняемым дорогостоящие подарки. В деле фигурируют взятки на общую сумму 114 млн рублей.

Что говорят защитники?

По словам защиты, топ-менеджеры компании стремились нарастить объемы газификации, зная, какие подрядные фирмы выполняют работы быстро и качественно, а к каким есть нарекания.

«Застройщикам рекомендовали обращаться в компании с хорошей репутацией, при этом расценки на работы соответствовали рынку, ни о каких взятках в форме безналичной оплаты речь не шла»,— пояснил адвокат Дмитрий Сухов, осуществляющий защиту Александра Савостьянова.

Сухов считает предъявленные эпизоды в получении денег недоказанными, а заявления потерпевших — голословными. Также он уверен, что следствие велось и завершилось с многочисленными нарушениями.

«Чтобы не затягивать процесс, обвиняемые отказались знакомиться с материалами дела и попросили направить дело в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд, но следователь каждый день ходит к ним в СИЗО и требует знакомиться с делом. Это вопиющее нарушение УПК, согласно которому ознакомление с делом — это право, а не обязанность обвиняемого»,— пояснил адвокат Дмитрий Сухов.

Фигуранты дела содержатся под стражей и не признают вину, утверждая, что всё происходило в рамках обычной хозяйственной деятельности.