Искусственный интеллект будет оценивать навыки медиков. Систему создают в майкопском университете

Майкопский гостехуниверситет до конца года разработает комплекс для оценки компетенции медработников на основе искусственного интеллекта

В грантовом конкурсе «Студенческий стартап» проект стал одним из победителей, а создатели получили 1 млн рублей. Он рассчитан на более чем 80 аккредитационных центров медработников. Для его реализации создана ИТ-компания «ЭдиАйт».

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«Уникальность проекта заключается в создании программно-технического комплекса для оценки навыков медицинских работников на основе искусственного интеллекта для распознавания речи, моторики рук медработника и манипуляций с оборудованием», — рассказал руководитель проекта Вячеслав Чундышко.

Сегодня в центрах аккредитации выпускников медвузов проверяют эксперты, что не исключает проблему человеческого фактора. Разработчики считают, что ИИ сможет контролировать обучение и оценивать навыки 24/7.

Сложность проекта — разработка ядра нейросети и сбора информации с видеокамер для распознавания объектов, рассказали в университете.

Сейчас создают прототип проекта. Пилотную версию планируют выпустить в декабре. Ее протестируют в аккредитационном центре МГТУ.



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