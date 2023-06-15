В России запустили витрину отечественных ИТ-продуктов

Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (КП ПОО) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) запустила витрину IT-продуктов крупнейших компаний РФ

На витрине представлены более 100 ИТ-решений — разработок внутренних ИТ-подразделений «Ростелекома», «Газпром нефти», «Транснефти», РЖД, ДОМ.РФ и «Росатома». Это уникальный ресурс для межотраслевого обмена внутренними решениями между крупнейшими компаниями страны. Доступ к сайту открыт для всех экспертов ИТ-рынка после прохождения регистрации. Оператор витрины — «Ростелеком».

«Мы создали витрину, которая поможет ИТ-специалистам и руководителям компаний найти отечественные аналоги продуктов иностранных вендоров и новые, уникальные разработки, представленные только на российском рынке. Поисковая система продукта поможет подобрать подходящие варианты, ознакомиться с информационными материалами и проверить включение продукта в реестр отечественного ПО Минцифры РФ. В дальнейшем к развитию и наполнению витрины будут привлекаться разработчики российских решений, заинтересованные в дополнительном канале продвижения своих продуктов», — рассказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«Сегодня ИT-интеграторы крупнейших компаний страны создают решения для собственных и отраслевых задач, а также продукты для других сфер экономики, которые положительно влияют на развитие современного рынка российского ПО. Главные преимущества ИТ-интеграторов: высокий уровень экспертизы; скорость разработки, масштабируемость на отрасль; экономическая эффективность. Создание витрины ИТ-решений — это логичный шаг в развитии кооперации крупнейших компаний страны. Это наглядная демонстрация существующих рыночных решений, которые внесены в реестр отечественного ПО, внедрены и апробированы на крупнейших отраслевых предприятиях нашей страны. Витрина предоставляет возможность для кросс-отраслевого обмена решениями, поиска продуктов по компаниям, направлениям, замещаемым аналогам», — рассказала председатель Ассоциации КП ПОО Рената Абдулина.