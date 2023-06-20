Подъем воды в реках Сочи и смерчи в Черном море. Синоптики рассказали о погоде

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

20 и 21 июня в Краснодарском крае продолжает бушевать непогода. В Большом Сочи прогнозируют дожди с грозами, сели и смерчи

Синоптики краснодарского гидрометцентра предупредили, что до конца суток 20 июня на участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем. Также в течение дня возможны ливни с грозами и градом. В реках могут подняться уровни воды.

Также возможен сход селевых потоков и усиление ветра до 15-17 м/с. Сочинцев и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды. В пресс-службе мэрии курорта сообщили, что за погодной ситуацией следит городской оперштаб.

Дожди по краю прогнозируют и 21 июня. По данным синоптиков, ночью и утром в регионе будут туманы, а днем местами пройдет гроза. Температура воздуха днем составит 25-30 °С. Возможны подъемы уровня воды в реках.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, вечером местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем 26-31 °С.

В Краснодаре 21 июня будет малооблачно, без осадков. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха 28-30 °С. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни существенных осадков в краевой столице не ожидается, температура воздуха сохранится на уровне 28-30 °С.

Как писали Юга.ру, с начала июня на Кубани идут сильные дожди. От непогоды пострадали города на Черноморском побережье, а также Армавир, Кропоткин и Лабинский район. В Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста. Мэр города сказал, что на восстановление инфраструктуры после удара стихии нужно больше миллиарда рублей. 

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