«Самокат» и «Открытая среда» запустили акцию в поддержку людей с аутизмом
Онлайн-ритейлер «Самокат» и благотворительная организация «Открытая среда» запустили акцию в поддержку людей с аутизмом
C 20 по 23 июня пользователи смогут заказать товары из специальной подборки в поддержку фонда.
«Важно верить, что всё получится»:
Для участия в акции необходимо:
- выбрать в приложении товары подопечным «Открытой среды»;
- указать адрес фонда: город Краснодар, улица Камвольная, 8;
- написать в комментариях к заказу «Открытая среда»;
- оплатить покупку.
Часть стоимости вернется в виде скидки на следующие заказы. Более подробно с правилами акции можно ознакомиться здесь.
«Нашим подопечным нужны такие проекты. Жизнь человека с аутизмом состоит не только из бытовых навыков, но и из того, в каком обществе он или она находится. Именно поэтому так важно делать проблемы людей с аутизмом заметными, а людям давать возможность им помочь», — поделилась руководительница «Открытой среды» Анна Малова.
Также онлайн-ритейлер проведет кулинарный мастер-класс. Подопечные фонда вместе с волонтерами и блогерами приготовят блюда из продуктов сервиса доставки.
Как сообщали ранее Юга.ру, краснодарские блогеры создали напитки в поддержку людей с аутизмом. Часть средств от их продажи переведут в организацию «Открытая среда».