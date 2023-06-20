«Самокат» и «Открытая среда» запустили акцию в поддержку людей с аутизмом

Для участия в акции необходимо:

выбрать в приложении товары подопечным «Открытой среды»;

указать адрес фонда: город Краснодар, улица Камвольная, 8;

написать в комментариях к заказу «Открытая среда»;

оплатить покупку.

Часть стоимости вернется в виде скидки на следующие заказы. Более подробно с правилами акции можно ознакомиться здесь.

«Нашим подопечным нужны такие проекты. Жизнь человека с аутизмом состоит не только из бытовых навыков, но и из того, в каком обществе он или она находится. Именно поэтому так важно делать проблемы людей с аутизмом заметными, а людям давать возможность им помочь», — поделилась руководительница «Открытой среды» Анна Малова.



Также онлайн-ритейлер проведет кулинарный мастер-класс. Подопечные фонда вместе с волонтерами и блогерами приготовят блюда из продуктов сервиса доставки.



Как сообщали ранее Юга.ру, краснодарские блогеры создали напитки в поддержку людей с аутизмом. Часть средств от их продажи переведут в организацию «Открытая среда».