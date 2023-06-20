«Самокат» и «Открытая среда» запустили акцию в поддержку людей с аутизмом

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Андрея Резуна
    © Фото Андрея Резуна

Онлайн-ритейлер «Самокат» и благотворительная организация «Открытая среда» запустили акцию в поддержку людей с аутизмом

C 20 по 23 июня пользователи смогут заказать товары из специальной подборки в поддержку фонда.

«Важно верить, что всё получится»:

Для участия в акции необходимо:

  • выбрать в приложении товары подопечным «Открытой среды»;
  • указать адрес фонда: город Краснодар, улица Камвольная, 8;
  • написать в комментариях к заказу «Открытая среда»;
  • оплатить покупку.

Часть стоимости вернется в виде скидки на следующие заказы. Более подробно с правилами акции можно ознакомиться здесь.

«Нашим подопечным нужны такие проекты. Жизнь человека с аутизмом состоит не только из бытовых навыков, но и из того, в каком обществе он или она находится. Именно поэтому так важно делать проблемы людей с аутизмом заметными, а людям давать возможность им помочь», — поделилась руководительница «Открытой среды» Анна Малова.

Также онлайн-ритейлер проведет кулинарный мастер-класс. Подопечные фонда вместе с волонтерами и блогерами приготовят блюда из продуктов сервиса доставки.

Как сообщали ранее Юга.ру, краснодарские блогеры создали напитки в поддержку людей с аутизмом. Часть средств от их продажи переведут в организацию «Открытая среда».

Акции Аутизм Благотворительность Волонтеры Доставка и курьеры Открытая среда

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