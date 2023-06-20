Санатории на Кавминводах не будут возвращать государству

С чего все началось? В 2022 году Генпрокуратура направила в московский суд иск об изъятии десятков санаториев и объектов в Кавказских Минеральных Водах в пользу государства. В августе прошлого года Гагаринский суд вынес решение в пользу прокуратуры.

Как сообщил «Интерфакс», всего изъяли 34 санаторно-курортных учреждения, в том числе 1763 объекта недвижимости. К иску привлекли 96 ответчиков и более 200 третьих лиц. Сообщалось, что в 1990-2000 годах санатории принадлежали профсоюзам. Затем ООО «Курортное управление (холдинг)» распродало объекты за 3,3 млрд рублей.

Руководителя холдинга заподозрили в том, что на эти деньги он купил недвижимость и землю в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Владимирской области и Крыму.