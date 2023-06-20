Санатории на Кавминводах не будут возвращать государству

Ставропольский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Московский суд отменил изъятие санаториев Ставропольского края в пользу государства

С чего все началось? В 2022 году Генпрокуратура направила в московский суд иск об изъятии десятков санаториев и объектов в Кавказских Минеральных Водах в пользу государства. В августе прошлого года Гагаринский суд вынес решение в пользу прокуратуры.

Как сообщил «Интерфакс», всего изъяли 34 санаторно-курортных учреждения, в том числе 1763 объекта недвижимости. К иску привлекли 96 ответчиков и более 200 третьих лиц. Сообщалось, что в 1990-2000 годах санатории принадлежали профсоюзам. Затем ООО «Курортное управление (холдинг)» распродало объекты за 3,3 млрд рублей.

Руководителя холдинга заподозрили в том, что на эти деньги он купил  недвижимость и землю в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Владимирской области и Крыму.

«Намерены бороться до конца»:

Реакция властей. На ситуацию отреагировал бизнес-омбудсмен в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин. Весной 2022 года он обещал передать жалобу уполномоченному при президенте России Борису Титову и поднять вопрос на региональном уровне, писал Newstracker.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров говорил, что добросовестные владельцы объектов должны остаться их собственниками. А вернуть землю должны «люди, которые проедали наследие Советского Союза», сообщил «РБК Кавказ».

Что в итоге? 20 июня стало известно, что Мосгорсуд отменил решение об изъятии санаториев, мотивировав это нарушением или неправильным применением норм процессуального права. 

Ранее Юга.ру рассказывали о похожей истории в Сочи. Там Генпрокуратура изъяла в пользу государства чайные плантации. Среди ответчиков — «Краснополянская косметика», «Шапсугский чай», «Мацеста чай», «Хоста чай», «Солохаульский чай». Причиной считают использование сельхозземель не по назначению.

Курорты и туризм Прокуратура Суд

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Санатории на Кавминводах не будут возвращать государству
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