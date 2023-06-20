В Краснодаре 22 июня пройдет минута молчания. Водители смогут присоединиться к акции

В Краснодаре в День памяти и скорби пройдет минута молчания

22 июня в 12:15 в Краснодаре пройдет минута молчания. На это время приостановят работу телерадиокомпании, ТЦ, предприятия и вокзалы, сообщает мэрия города.

Водители смогут присоединиться к акции, включив звуковой сигнал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Также в этот день на зданиях приспустят флаги и пройдут церемонии возложения цветов к мемориалам.

22 июня в 1941 в 12:15 в эфире радио СССР сообщили о нападении Германии на Советский Союз. С начала Великой Отечественной войны прошло 82 года.