Лучший сезон в истории Анапы, но главным курортом остается Сочи. Как эксперты и россияне оценивают туризм в 2023 году

Россияне назвали Сочи одним из лучших городов для отдыха в стране

Санкт-Петербург, Сочи и Калининград возглавили топ-10 городов, куда туристы хотели бы поехать летом. Такие данные показал опрос сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

Из числа опрошенных за Сочи проголосовали 17%. Уточняется, что средняя стоимость аренды жилья этим летом составляет 5,2 тыс. рублей.

Также в рейтинг попали Кисловодск и Севастополь. Городам отдали предпочтения 10 и 5% опрошенных.

Как сказал глава Крыма Сергей Аксенов, курортный сезон в республике в этом году не будет глобальным. Причиной этого стали неработающий аэропорт и переживания туристов за свою безопасность.

Также в Ассоциации туроператоров РФ рассказали, что поток отдыхающих в Анапе в этом году растет динамичнее, чем в Сочи. По сравнению с 2022 годом прирост составил 25%. По словам вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, для Анапы этот сезон будет лучшим в истории.

Как писали Юга.ру, на июнь в Краснодарском крае уже забронировано 70% отелей. Столько же процентов номерного фонда туристы зарезервировали на июль и 64% на август.