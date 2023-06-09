Лучший сезон в истории Анапы, но главным курортом остается Сочи. Как эксперты и россияне оценивают туризм в 2023 году

Краснодарский край

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  • © Фото Ula Ulachka, freepik.com
    © Фото Ula Ulachka, freepik.com

Россияне назвали Сочи одним из лучших городов для отдыха в стране

Санкт-Петербург, Сочи и Калининград возглавили топ-10 городов, куда туристы хотели бы поехать летом. Такие данные показал опрос сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

Из числа опрошенных за Сочи проголосовали 17%. Уточняется, что средняя стоимость аренды жилья этим летом составляет 5,2 тыс. рублей. 

Также в рейтинг попали Кисловодск и Севастополь. Городам отдали предпочтения 10 и 5% опрошенных. 

Как сказал глава Крыма Сергей Аксенов, курортный сезон в республике в этом году не будет глобальным. Причиной этого стали неработающий аэропорт и переживания туристов за свою безопасность.

Также в Ассоциации туроператоров РФ рассказали, что поток отдыхающих в Анапе в этом году растет динамичнее, чем в Сочи. По сравнению с 2022 годом прирост составил 25%. По словам вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, для Анапы этот сезон будет лучшим в истории.

Как писали Юга.ру, на июнь в Краснодарском крае уже забронировано 70% отелей. Столько же процентов номерного фонда туристы зарезервировали на июль и 64% на август. 

Курорты и туризм Опросы отдых Сочи

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